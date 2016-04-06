民调显示特朗普与克鲁兹支持率难分上下

路透密尔沃基4月5日（记者 Steve Holland） - 路透/益普索(Ipsos)周二发布的最新民调显示，共和党总统参选人克鲁兹已经在民调支持率上与特朗普难分上下。

克鲁兹最近的斩获表明，特朗普自去年11月以来首次遇到一位竞争对手能够威胁到他在共和党人支持中的领先地位。与此同时，特朗普也恰好面临一些失误，包括他在女性堕胎问题上的言论过失，他的竞选团队经理因殴打记者遭起诉。

4月1日至5日进行的这次全国民调显示，克鲁兹获得了35.2%的支持率，特朗普获得39.5%的支持率，卡西奇仅获得18.7%支持率。568名共和党人参与了这次民调，其置信区间约为正负4.8个百分点。

上周初，克鲁兹与特朗普的支持率也曾一度难分伯仲。但是，就在一个月之前的路透/益普索民调中，克鲁兹还落后特朗普20个百分点左右。

克鲁兹希望威斯康星州的胜利传递出一个强有力的信息，那就是他可以团结党内不同的派系并能打破特朗普的势头。

特朗普提议禁止非法移民向墨西哥汇款，以施压让墨西哥买单在边境建高墙。这是特朗普争议性移民计划的一个关键部分，并曾帮助他在其他州赢得支持。

特朗普还质疑克鲁兹能团结共和党的说法，称“每个人都讨厌克鲁兹。”（完）