美国东北五州初选即将登场 特朗普向党内竞争对手发起猛攻

路透宾夕法尼亚州西彻斯特4月25日（记者 Steve Holland） - 在美国东北五州举行初选前夕，共和党总统参选人特朗普向竞争对手克鲁兹和卡西奇发起猛烈攻击。

克鲁兹与卡西奇达成协议，试图阻止特朗普得到赢得共和党总统候选人提名所需的1,237名承诺代表的支持，以促使共和党人在7月的党代会上最终作出提名决定。

克鲁兹和卡西奇同意，两人在接下来三个州的初选中将不相互竞争。这三个州分别为印第安纳州、俄勒冈州和新墨西哥州。

特朗普在宾夕法尼亚州西彻斯特大学发表讲话时称，克鲁兹和卡西奇的协议是绝望的迹象，并预言他仍可在党代会首轮投票中获得候选人提名。

特朗普还将他面临的情况与一位拳击冠军做比照。他称自己曾警告这位拳击冠军不要去不友好的地区，因为裁判会作出对他不利的判决。

特朗普称，这位拳击冠军回答说：“如果我把他击倒，裁判也就无能为力了。”

预计特朗普将赢得这五个州的初选。这五个州分别为宾夕法尼亚州、康涅狄格州、罗得岛州、特拉华州和马里兰州，合计将产生172名承诺代表。

根据美联社，特朗普在共和党初选中一路领先，已经获得845名承诺代表的支持，克鲁兹和卡西奇则获得559名和147名承诺代表支持。

周二过后，将于5月3日举行初选的印第安纳州将会成为下一个重要战场，该州有57名承诺代表待竞争。

克鲁兹采取措施力保自己成为共和党总统候选人提名角逐的有力竞争者。他的竞选团队宣布，克鲁兹已拟定了一份缩减后的副总统竞选搭档候选名单。

前共和党总统参选人菲奥莉娜的一位助理称，菲奥莉娜是正在被考察的对象之一。菲奥莉娜在退选时宣布为克鲁兹背书。（完）