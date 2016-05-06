特朗普遣返非法移民的计划可能导致美国GDP萎缩2%--研究（更新版）

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
（增加特朗普回应）
路透纽约5月5日（记者 Luciana Lopez） - 保守派智库American Action Forum周四即将发布的研究显示，特朗普扬言如果成为美国总统将驱逐全部非法移民，这样的做法可能导致美国经济萎缩约2%。
美国政府的数据表明，住在美国的1,100万非法移民中，约680万有工作。American Action Forum研究称，将他们驱逐出境将导致私营部门产出减少3,815-6,232亿美元。
该研究还指出，这些工人被驱逐出境后，数以百万计的工作岗位可能招不到人，因为合法工人不愿从事这些工作。研究称，雇佣非法工人较多的行业包括农业、建筑业和酒店业。
“特朗普说的完全不切实际，”该智库负责人、麦凯恩2008年总统竞选的首席经济顾问Douglas Holtz-Eakin说道。
周四当被问及该研究时，特朗普称，他认为研究人员误解了他的移民政策，并称他希望人们通过合法途径前来美国。
“我看到那份报告了，他们甚至对此（特朗普的移民政策）都没理解对，”特朗普在接受CNBC采访时称。“我们当然不希望让我们的经济萎缩。”
该研究使用美国劳工统计局的数据来预测非法移民的产出。研究还指出，这些行业不太可能有足够多的合法工人填补空缺。
该智库称，研究并未考虑大规模遣返对消费、投资和其它经济因素的影响。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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