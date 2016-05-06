更新版 1-美国政经：特朗普遣返非法移民的计划可能导致美国GDP萎缩2%--研究

(本文由路透中文网编译提供，新增特朗普回应)

路透纽约5月5日 - 保守派智库American Action Forum周四即将发布的研究显示，特朗普扬言如果成为美国总统将驱逐全部非法移民，这样的做法可能导致美国经济萎缩约2%。

美国政府的数据表明，住在美国的1,100万非法移民中，约680万有工作。American Action Forum研究称，将他们驱逐出境将导致私营部门产出减少3,815-6,232亿美元。

该研究还指出，这些工人被驱逐出境后，数以百万计的工作岗位可能招不到人，因为合法工人不愿从事这些工作。研究称，雇佣非法工人较多的行业包括农业、建筑业和酒店业。

“特朗普说的完全不切实际，”该智库负责人、麦凯恩2008年总统竞选的首席经济顾问Douglas Holtz-Eakin说道。

周四当被问及该研究时，特朗普称，他认为研究人员误解了他的移民政策，并称他希望人们通过合法途径前来美国。

“我看到那份报告了，他们甚至对此（特朗普的移民政策）都没理解对，”特朗普在接受CNBC采访时称。“我们当然不希望让我们的经济萎缩。”

该研究使用美国劳工统计局的数据来预测非法移民的产出。研究还指出，这些行业不太可能有足够多的合法工人填补空缺。