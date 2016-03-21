支持者称特朗普需要“他能获得的一切帮助”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月21日 （记者 Emily Flitter） - 美国共和党总统参选人特朗普经常在竞选集会上向人群称，他逐鹿白宫之路无需外部财政支持，但他的一些支持者却开始有不同看法。

为支持特朗普竞选而组建“伟大美国政治行动委员会”（Great America PAC）的捐款人周日接受采访表示，有报导称特朗普的对手正花费大量资金攻击他，这令他们感到担忧。

这些捐款人称，他们欣赏特朗普自掏腰包的公开表态，但他们认为现金支持或可帮助特朗普公平地参与共和党候选人提名之争。所以有767人捐出了小额资金，这个捐25美元，那个捐100美元，希望这可帮助特朗普面对许多有钱的对手。

“他需要他能获得的一切帮助，”83岁的狄安娜·阿贝尔（Diane Abair）说道。阿贝尔是加州雷丁的一名地产经纪人，向“伟大美国政治行动委员会”捐了50美元。

特朗普曾称，他若当选不会为任何特殊利益集团服务，因为他不是大捐款人支持的。阿贝尔称，她认为自己的捐款不会有损特朗普的这种姿态。

“我不是他需要为此作出回报的人，”她说道。

其他共和党人担忧特朗普的强劲势头，对他展开了猛烈的攻击。

反对特朗普的大捐款人在迟疑数月之后，开始掷下重金以冀对他进行阻击。

这给特朗普抛出了新的挑战。目前特朗普的竞选支出少于对手，去年6月至今年2月，他自掏2,400万美元用于竞选，并从小捐款人那里筹集了近1,000万美元。

特朗普的发言人Hope Hicks没有回应置评请求。（完）