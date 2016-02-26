特朗普高歌猛进引发美共和党人日渐不安

路透华盛顿2月26日 （记者 James Oliphant） - 美国华盛顿的共和党人开始应对他们不久前还认为无法想象的现实：特朗普有可能成为共和党的总统候选人和旗手。

尽管数月来特朗普在民调中领先，主导了一场又一场辩论，不过特朗普可能赢得共和党初选的前景不过是美国政治笑话和走廊低语的主题而已。

但随着这位特立独行的参选人在新罕布什尔、南卡罗来纳和内华达连下三城，人们对特朗普的态度从否认转为沮丧地接受他或已势不可挡，尤其是如果特朗普在下周南方各州举行的初选中取得大胜的话。而下周的选情看似对特朗普有利。

“这让我们所有人充满担忧与恐惧，”来自亚利桑那州的参议员Jeff Flake表示。Flake支持卢比奥，后者被共和党高层视为挑战特朗普的主要希望。

美国国会的一些共和党人，如Flake和南卡罗来纳州参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）称，特朗普若获得共和党候选人资格，将对该党造成巨大损害，且他将在最终与民主党候选人的角逐中溃败。

“我就像看了《泰坦尼克号》电影后还是买票登上泰坦尼克号的人一样，”格雷厄姆说道，并称特朗普将在最终的大选遭遇“溃败”。

私底下，游说人士、经济学家与分析师对特朗普成为共和党招牌人物深表忧虑。特朗普的竞选主张包括在美国南部边境修起高墙阻挡非法移民及禁止穆斯林进入美国等。

“许多人真的非常不安，”Douglas Holtz-Eakin表示，他曾任约翰·麦凯恩2008年总统大选中的首席经济政策顾问。“他似乎正在获胜。”

保守派决策者担忧特朗普对选民的竞选宣传是基于其管理技巧，而非保守主义原则。

知名共和党公关顾问Juleanna Glover对路透表示，特朗普的崛起“意味着共和党有感知力与凝聚力的政治治理框架的死亡”。

两位要求不具名的共和党商业游说人士对路透表示，他们对特朗普非常担忧，主要是因他们不知道特朗普的立场。

他们称，他们感觉不到确定性，因为特朗普在税收、贸易和法规等议题上的立场要么非常模糊，要么完全不为人知。（完）