（更正）特朗普贬损菲奥莉娜外貌：“看看那张脸”

（更正：因英文有误，内文第五段菲奥莉娜的采访内容做更正。）

路透华盛顿9月9日--美国共和党总统参选人特朗普在周三见刊的言论中贬损党内竞争对手菲奥莉娜（Carly Fiorina）的外貌，他称：“看看那张脸。会有人给那张脸投票吗？”

此番言论出现在《滚石》杂志网站刊登的一篇文章中，这次他的“炮火”瞄准共和党总统参选人中唯一的女性。

《滚石》杂志报导称，特朗普看着电视上的菲奥莉娜，发表了此番言论。菲奥莉娜曾是惠普执行长。

“你能想象，那是我们下任总统的脸吗？”特朗普说道，“她是一位女性，我不应该讲坏话。但说真的，大伙儿，拜托，我们是认真的吗？”

菲奥莉娜接受福克斯新闻频道采访时称：“我想，这些言论一目了然。而那些推升我民意支持率的数以千计的选民，当然，他们是非常认真的。”

她说：“可能，只是可能，我让他有点儿不舒服也许是因为我的民调支持率在攀升。”

这是特朗普在竞选期间再次将矛头对准女性，他上月在共和党总统参选人辩论期间和之后，曾批评福克斯新闻频道女主持凯利（Megyn Kelly）。

辩论期间，凯利质疑特朗普过去将女性称为“肥猪”和“懒虫”的言论。上月接受CNN采访被问及有关凯利时，特朗普称：“你可以看到她当时眼中流血。她浑身都流血。”

特朗普宣扬他与女性“关系非常好”，称他雇佣过数以千计的女性，包括高层雇员，他称：“我爱护女性。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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