美官员称外国外交人士对特朗普的言论颇有微词

路透华盛顿3月7日（记者 Mark Hosenball/Arshad Mohammed/Matt Spetalnick） - 据美国高官称，外国外交人士就共和党总统参选人特朗普的公开言论向美国政府官员表示震惊，他们称特朗普的言论充满煽动性和侮辱性。

三位不愿透露姓名的美国官员称，来自欧洲、中东、拉美及亚洲的官员在近期的私下交流中颇有微词，主要针对的是特朗普的排外言论。

“随着特朗普继续发表各种言论，有时甚至胡言乱语，世界各地的一些领导人也不断表达关切。”其中一位官员称。

这三位官员拒绝透露表示不满外交人士所在国家的全部名单。其中两位官员称这些国家至少包括印度、韩国、日本和墨西哥。

美国官员称，外国外交人士在美国总统竞选期间对参选人表达关切的情况非常罕见，即使是私下这么表示。

包括英国、墨西哥、法国及加拿大在内的一些国家的高官已经公开发表言论批评特朗普的立场。德国经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）在周日发表的访谈中称，特朗普对和平与繁荣构成威胁。

特朗普的竞选团队未对路透就外交官们私下抱怨寻求置评的请求做出回应。

日本驻美国大使馆拒绝置评。印度和韩国驻美国大使馆未对置评请求做出回应。

墨西哥政府发言人表示无法对私下抱怨予以证实，但指出本国外长马修（Ruiz Massieu）上周曾表示，特朗普的政策和言论“愚昧无知且带有种族偏见”，其建边境墙阻止非法移民的计划“荒谬可笑”。（完）