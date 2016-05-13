美前国务卿贝克称特朗普的外交政策提议或令世界更不稳定

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿5月12日 （记者 Patricia Zengerle） - 美国前国务卿詹姆斯·贝克（James Baker）周四在参议院听证会上称，特朗普的外交政策提议可能导致世界更不稳定。
贝克回应共和党参议员、前总统参选人卢比奥的质询时称，若北约变弱，或者如特朗普提议的那样让更多国家拥有核武器，则世界“将更加不稳定”。
“我们今天已有很多问题，但如果是（特朗普建议的）那样的话，我们的问题将会更多。”贝克在参议院外交关系委员会的听证会上表示。他并称，美国在全球的承诺“提升美国的安全”。
贝克的发言人称，应特朗普请求，特朗普周四与贝克曾进行会面。该发言人拒绝发表更多评论。
此次听证会主题是有关“美国在世界的角色”，由参议院外交关系委员会主席、共和党参议员鲍勃·考克（Bob Corker）召集。考克曾对特朗普上月在华盛顿发表的一场外交政策演讲予以赞扬。美国的一些盟友担忧，特朗普在那次演讲中提出的“美国优先”议程是威胁放弃对世界的职责。
卢比奥不点名地提到了特朗普有关美国应重新思考北约以及日本和韩国应考虑拥有核武器进行自卫的提议。
“一些人提议‘你为何不让日本和韩国拥有他们自己的核武器，让他们自己保护自己呢？’”卢比奥问道。
“在我看来，拥有核武器的国家越多，世界就会越不稳定。”贝克说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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