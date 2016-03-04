更新版 1-逾90名美共和党资深外交政策人士签联名信 抵制特朗普

(本文由路透中文网编译提供；更新签署人数与新增细节)

路透华盛顿3月3日（记者 Warren Strobel/Jonathan Landay/Matt Spetalnick） - 逾90名美国共和党资深外交政策人士已签联名信抵制特朗普，他们称特朗普的提议危及美国安全。这是特朗普与共和党体制内人士之间的最新分裂迹象。

“特朗普先生的言论让我们认为，他若当选总统，将动用职权以损害美国安全的方式行事，这种行为方式会削弱我们在世界上的地位。”联名签署的公开信中称。

“此外，他关于应如何运用总统权力对付批评者的自大观点，对美国的公民自由构成明显威胁。”这封发布在博客“战争困境”（War on the Rocks）的公开信称。

在公开信上签名的包括曾担任世界银行行长以及美国副国务卿的佐利克（Robert Zoellick）、前美国国土安全部长切尔托夫（Michael Chertoff）、小布什政府时期的国防部副部长扎赫姆（Dov Zakheim）等。

特朗普在美国大选初选阶段重要日子“超级星期二”赢得多州，而共和党体制内人士加大抵制特朗普的声势，以阻止其获得党内提名。

特朗普周四接受ABC新闻网采访时否认公开信中对他的批评，并抨击美国军方高层低效无能。

此次联名抵制特朗普活动的组织者之一麦格拉斯（Bryan McGrath）称，至少有两人拒绝签名是由于担心此举有助特朗普在竞选活动中宣扬他反体制的形象。

麦格拉斯是美国退役海军军官，曾在2012年为罗姆尼的总统竞选活动担任顾问。

前国务卿赖斯（Condoleezza Rice）的发言人称，赖斯被邀请签名但予以拒绝，她通常不在这类联名信上签名。

这封公开信周三晚发布时签名人数为60人，到周四下午时已增至94人。

公开信中驳斥了特朗普诸多有关外交政策的言论，包括“可恶的、反穆斯林言论”、要求墨西哥出钱在美国与墨西哥边境修建隔离墙，以及要求日本就美国对其安全援助支付更多钱等言论。

联名信中称，将努力阻止一个“完全不合适的人”当选。

有几位不愿签署联名信的人士匿名表示，担心签这封联名信会助民主党参选人希拉里一臂之力。(完)