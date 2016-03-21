福克斯新闻网称特朗普“执迷”抨击其女主持人 令人感到痛惜

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Alana Wise

路透华盛顿3月18日 - 福克斯新闻网（Fox News）周五对特朗普发出严厉谴责，为其知名记者梅金·凯莉（Megyn Kelly）辩护，称特朗普对凯莉的抨击“过于执迷”，不适合成为总统候选人。

“特朗普对凯莉的猛烈抨击，以及对她的极端、病态抨击，有失总统候选人的体面。”福克斯新闻网在声明中写道。

“梅金是一位堪称楷模的记者，也是美国的知名主持人之一，我们对她非凡的工作感到无比骄傲，会继续全力支持她面对特朗普无休止的粗暴、性别歧视性的言语攻击。”

福克斯新闻网的这一声明是对特朗普近期针对凯莉的负面言论攻击进行的回应，这令双方之间持续数月的纷争再起。

特朗普与福克斯新闻网之间的这场纷争始于去年8月。当时在福克斯新闻网主办的一场共和党辩论中，特朗普曾因凯莉的尖锐提问抨击后者。

特朗普这次从周二开始在Twitter连续发帖抨击凯莉，还呼吁支持者抵制凯莉周日晚间的新闻节目《凯莉档案》（The Kelly File）。

“大家都应抵制@megynkelly的节目，绝不值得一看。总是抨击特朗普，她有病，是在电视上被过于高估的人。”特朗普周五发帖称。