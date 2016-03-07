德国副总理称特朗普危及和平与繁荣 默克尔盛赞希拉里

路透柏林3月6日 （记者 Michael Nienaber） - 德国副总理兼经济部长加布里尔（SigmarGabriel）称，美国共和党总统参选人领跑者特朗普对和平与繁荣构成威胁；德国总理默克尔则称，与民主党总统参选人希拉里共事总是令人愉悦。

加布里尔此番言论是迄今欧洲的执政党人物对美国总统大选越来越担心的最明确迹象。

“不论是特朗普、（法国右翼政党领导人）勒庞（Marine le Pen），还是（荷兰右翼政治人物）威尔德斯（Geert Wilders），所有这些右翼民粹主义者不仅危及和平与社会凝聚力，还危及经济发展。”加布里尔接受《星期日世界报》（Welt am Sonntag）采访时表示。

加布里尔称，特朗普与法国“国民阵线”领导人勒庞向选民承诺的是重新回到经济活动仅限于本国的“童话世界”，但历史已证明这种孤立的经济体没有前途。

特朗普曾称默克尔欢迎难民的政策是“荒唐的”，并预测这将导致德国发生骚乱。

默克尔接受德国《星期日图片报》（Bild Am Sonntag）采访时表示，她不认识特朗普。而被问及特朗普对她难民政策的攻击时，默克尔称：“我看不出有什么理由要回应他。”

与此同时，默克尔谈到希拉里时称：“我看重她的长期政治经验，以及她对女性权益、家庭事务和医疗健康事务的投入。”

“我欣赏她的战略性思维，欣赏她对跨大西洋合作伙伴关系的大力支持。每次有机会与希拉里共事都令我感到非常愉悦。”（完）