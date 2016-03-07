德国副总理称特朗普危及和平与繁荣 默克尔盛赞希拉里

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Michael Nienaber
路透柏林3月6日 - 德国副总理兼经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）称，美国共和党总统参选人领跑者特朗普对和平与繁荣构成威胁；德国总理默克尔则称，与民主党总统参选人希拉里共事总是令人愉悦。
加布里尔此番言论是迄今欧洲的执政党人物对美国总统大选越来越担心的最明确迹象。
“不论是特朗普、（法国右翼政党领导人）勒庞（Marine le Pen），还是（荷兰右翼政治人物）威尔德斯（Geert Wilders），所有这些右翼民粹主义者不仅危及和平与社会凝聚力，还危及经济发展。”加布里尔接受《星期日世界报》（Welt am Sonntag）采访时表示。
加布里尔称，特朗普与法国“国民阵线”领导人勒庞向选民承诺的是重新回到经济活动仅限于本国的“童话世界”，但历史已证明这种孤立的经济体没有前途。
特朗普曾称默克尔欢迎难民的政策是“荒唐的”，并预测这将导致德国发生骚乱。
默克尔接受德国《星期日图片报》（Bild Am Sonntag）采访时表示，她不认识特朗普。而被问及特朗普对她难民政策的攻击时，默克尔称：“我看不出有什么理由要回应他。”
与此同时，默克尔谈到希拉里时称：“我看重她的长期政治经验，以及她对女性权益、家庭事务和医疗健康事务的投入。”
“我欣赏她的战略性思维，欣赏她对跨大西洋合作伙伴关系的大力支持。每次有机会与希拉里共事都令我感到非常愉悦。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.