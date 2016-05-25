希拉里竞选广告借用楼市崩盘言论打压特朗普

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨近2%，因大豆价格上升和美元下跌
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月24日（记者 Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人希拉里寻求打压共和党总统参选人特朗普在工人阶层选民中日益高涨的人气，她的竞选团队及支持者周二指责特朗普对2008年的美国楼市崩盘幸灾乐祸。
希拉里竞选团队发布一则广告，当中有一段特朗普在2006年为如今已不存在的“特朗普大学”录制的音频。特朗普当时发表关于“泡沫破裂”讲话时称：“我有点希望这种情况发生，因为那样的话，像我这样的人就会来买地产，就能大赚一笔。”
希拉里的竞选团队和她的支持者利用这段录音，表示希拉里才是能更好地管理美国经济的人。希拉里正在寻求打压特朗普在佛罗里达及俄亥俄等关键州选民中的人气。
特朗普周二下午发表声明进行辩护，称这些言论是头脑精明的标志，他会把此类精明的商业头脑带到白宫。
“坦白说，知道如何从非常糟糕和可悲的境况中得到好的结果，这正是我们国家所需要的思想。政客们对如何做到这一点一无所知，他们没有线索。”特朗普称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至