美国地产大亨特朗普宣布参加美国总统选举

路透纽约6月16日 （记者 Alana Wise） - 美国地产大亨和电视名人唐纳德·特朗普周二宣布角逐2016年美国总统大选，他的宣言中充满了夸耀和煽动性言辞，对共和党同僚与奥巴马政府均展开了抨击。

特朗普在宣布寻求共和党提名的宣言中，对从墨西哥移民到杰布·布什和美国盟友沙特在内的所有人都进行了攻击。

“我将成为上帝创造的最伟大创造就业机会的总统，”特朗普在曼哈顿第五大道的特朗普大楼发布了长篇激情竞选宣言。

外界广泛认为这位亿万富豪几乎没有赢得总统候选人提名的机会。特朗普是一个个性十足、争议不断的富豪，他加入了争取共和党总统候选人提名的庞大队伍。

除特朗普外，共和党有11人已宣布参加2016年美国总统选举，前佛罗里达州州长杰布·布什周一正式宣布参选。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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