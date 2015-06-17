美国地产大亨特朗普宣布参加美国总统选举

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透纽约6月16日 （记者 Alana Wise） - 美国地产大亨和电视名人唐纳德·特朗普周二宣布角逐2016年美国总统大选，他的宣言中充满了夸耀和煽动性言辞，对共和党同僚与奥巴马政府均展开了抨击。
特朗普在宣布寻求共和党提名的宣言中，对从墨西哥移民到杰布·布什和美国盟友沙特在内的所有人都进行了攻击。
“我将成为上帝创造的最伟大创造就业机会的总统，”特朗普在曼哈顿第五大道的特朗普大楼发布了长篇激情竞选宣言。
外界广泛认为这位亿万富豪几乎没有赢得总统候选人提名的机会。特朗普是一个个性十足、争议不断的富豪，他加入了争取共和党总统候选人提名的庞大队伍。
除特朗普外，共和党有11人已宣布参加2016年美国总统选举，前佛罗里达州州长杰布·布什周一正式宣布参选。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。