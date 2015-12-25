特朗普警告希拉里“小心点” 不要拿性别问题当筹码

路透华盛顿12月24日 （记者 Doina Chiacu） - 美国共和党总统参选人特朗普加大了对民主党总统参选人希拉里的批评，警告后者不要打女性“牌”，不要吸引他的全部火力。此前希拉里称，特朗普有“性别歧视”倾向。

特朗普以其惯有的独特方式进行了“以火攻火”的回应。

“希拉里你小心点，别挑起有关女性的‘战争’，别让女性沦为你的筹码，”特朗普周三在Twitter上写道。

特朗普接着发推文称，“希拉里你说‘性别歧视倾向’的时候，你指的是谁。我很尊重女性。当心点！”

房地产大亨特朗普本周用涉及身体部位的粗俗俚语形容希拉里在2008年党内初选败给奥巴马的情形，招致外界广泛批评。特朗普目前领跑共和党总统参选阵容。

希拉里的竞选团队未对特朗普周四的警告置评，但希拉里在爱荷华州接受《得梅因纪事报》采访时进行了回应。希拉里正在那里进行初选宣传。

“我强烈谴责他的竞选腔调，谴责他用来分裂民众的煽动性言辞，谴责他攻击不同人群所使用的激起仇恨的煽动性言论，”希拉里周二表示。

“这并非他第一次展示性别歧视倾向，”她说道。

希拉里称，她不会个人回应特朗普，“因为那种对骂就是他的养料”。（完）