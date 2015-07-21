特朗普讽刺麦凯恩不算英雄 麦凯恩回应

路透华盛顿7月20日 （记者 Doina Chiacu） - 美国参议员麦凯恩周一敦促共和党总统候选人特朗普向美国军人的家属道歉，这与特朗普之前有关麦凯恩被俘不算英雄的说法有关。

特朗普周末在共和党一次集会上称，麦凯恩曾被俘，不算英雄，他此番言论遭到猛烈抨击。麦凯恩在越战期间是一名海军飞行员，曾被俘五年多。

这位地产大亨拒绝为此番言论道歉，尽管其言论在党内招致严厉批评，甚至有党内其他候选人呼吁其退出2016年总统大选。

麦凯恩接受MSNBC采访时，淡化了特朗普言辞中对他的人身攻击。他表示，特朗普不必向他道歉，但应该向那些在战事中作出牺牲、以及那些为了国家遭遇被俘经历的人的家属道歉。

麦凯恩补充道：“我这一生中荣幸的是能与英雄们一起（为国）效力。我自己不是英雄。”

特朗普周六在爱荷华州埃姆斯市一次聚会上发表讲话，当时主持人称麦凯恩为战争英雄。

“他不是战争英雄，”特朗普反驳道，“他是因为被俘才成了战争英雄，我喜欢没被俘的人。”

特朗普在周六晚些时候的新闻发布会上措辞有所软化，他说：“如果一个人被俘，对我而言是英雄。”

白宫周一也就此发表了评论。白宫发言人欧内斯特（Josh Earnest）称，奥巴马总统与2008年的大选对手麦凯恩仍存政治分歧，但这并不影响他欣赏麦凯恩为国家作出的卓越贡献。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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