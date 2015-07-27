特朗普支持率在美国共和党总统参选人中居首--CNN民调

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿7月26日 - CNN周日公布的一项民意调查显示，地产大亨特朗普在2016年美国总统大选共和党候选人中支持率居首，尽管过去一个月他的“大嘴巴”引发诸多争议。
CNN民调显示，有18%的共和党人支持特朗普，超过前佛罗里达州长杰布·布什15%的支持率。此项民调是在特朗普7月18日批评共和党参议员麦凯恩的战斗英雄形象后进行的。
“这是一股潮流，不单是我一个人。”特朗普在CNN节目中表示。他称对这样的民调结果并不感到意外，他说“人们厌倦了华盛顿这些什么也干不成的无能政客。”
特朗普近期抨击越战期间曾为战俘5年多的麦凯恩不是英雄，此番言论招致批评如潮，但6月底以来他在共和党内的支持率仍增长了6个百分点。
威斯康星州长斯科特·沃克支持率则为10%，在共和党候选人中列第三。
其他13位共和候选人支持率均未达到两位数。
CNN该项民调于7月22-25日进行。（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
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