特朗普称给CEO付高薪是个笑话 不太光彩

路透华盛顿9月13日 - 美国共和党总统参选人特朗普周日称，给企业执行长（CEO）付高薪是个“笑话”，“不太光彩”。他并说道，他们的高薪通常是由充斥着许多执行长朋友的公司董事会批准的。

特朗普在接受CBS《面对国家》节目采访时称，处理企业薪酬问题是很难的，因为太多的企业董事会都缺乏独立性。

“这不太光彩。有时董事会说了算，但我敢说这种情况不到10%；你们看看，这些家伙赚着大把的钱，这完全就是个笑话，”他说。

特朗普还特别提到了零售商梅西百货(M.N)。特朗普早些时候发表言论，称墨西哥移民为毒贩和强奸犯，梅西百货此后停止销售特朗普男装。

“此类公司方面，我能说出的有梅西百货及许多其他公司，他们让朋友出任公司负责人，然后他们想怎样便怎样，”他说道。

梅西百货没有立即回复路透寻求置评的电邮。

特朗普炮轰企业董事会的言论，与投资大亨伊坎（Carl Icahn）等维权股东的批评言论相一致。特朗普曾称，如果他当选总统，会提名伊坎出任财长。

企业执行长薪酬也是美国民主党总统参选人希拉里抨击的目标。根据智库经济政策研究所（Economic Policy Institute），2013年企业执行长薪酬几乎是普通员工薪酬的300倍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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