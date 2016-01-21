美国前副总统候选人佩林宣布支持特朗普

路透爱荷华州埃姆斯1月19日 （记者 Emily Flitter） - 美国前副总统候选人佩林（Sarah Palin）周二表态支持共和党总统参选人特朗普，称“现状必须改变”。佩林是政治人物转型为真人秀明星，而特朗普则是真人秀明星转型为政治人物。

佩林曾担任阿拉斯加州州长，2008年总统选举中是共和党总统候选人麦凯恩的竞选搭档。她周二与特朗普一道现身爱荷华州埃姆斯的一次竞选集会。

特朗普与共和党另一总统参选人克鲁兹（Ted Cruz）在爱荷华州的支持率接近。

佩林无拘束和直率的风格为她赢得了一些保守派的忠实支持，但即便是在共和党内部，对她的看法也存在严重分化。

尚不清楚她能否为特朗普争取到更多支持。特朗普目前在共和党参选人中支持率领先。

“他（特朗普）来自民间部门，不是个政客，”佩林表示，“能给我个欢呼吗？”

她称特朗普是一个反体制的参选人，若当选将痛击“伊斯兰国”。

佩林称，特朗普作为亿万富豪没什么错，且这并未让他成为精英论者。

佩林称：“现状必须改变。”她补充道，现有政治体制“披着政治正确（的外衣），有点像穿着自杀式炸弹背心”。

特朗普称，他对得到佩林支持“深感荣幸”。他说：“她是朋友，是优秀的人，我很尊敬她。”（完）