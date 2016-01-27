特朗普称美国经济陷入泡沫 他不想接手烂摊子

路透华盛顿1月26日 - 美国共和党总统参选人特朗普质疑美国经济状况。他周二称，美国经济陷入泡沫中，有破裂之忧，他若当选总统，不想应对金融崩溃的局面。

特朗普称，如果他在11月8日大选中胜出，经济将是他上任后面临的最艰巨任务之一，此外还有伊核协议。

“这是非常艰巨的任务，我们深陷困境，这个国家一团糟。”特朗普在ABC《早安美国》节目称。

“（经济）陷入泡沫中，”他说道，“坦白说，如果泡沫要破裂，我希望发生在我当总统前，因为我不想继承所有这些。我更希望（泡沫破裂）发生在（我当选）之前，而不是之后。”

近期美国就业增长强劲，且最新官方数据显示上月美国失业率持稳于七年半低点5%。

美国经济正以约2%的速度增长，但制造业及工业部门呈现疲势。油价重挫以及中国经济增速放缓，令全球经济前景蒙阴。

“看看今天的股市，再看看过去一周的情况。”特朗普称，“跌得太多了。”（完）