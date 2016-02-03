特朗普称对爱荷华州初选结果有点失望

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透新罕布什尔州米尔福德2月2日 - 美国共和党总统参选人特朗普周二称，他对在爱荷华州共和党内初选中败给克鲁兹“有点”失望。
爱荷华州的共和党内初选中，克鲁兹以28%的得票率击败了特朗普的24%，紧随其后的卢比奥得票率为23%。
当被记者问及他对此次初选结果是否感到难过时，他说：“有一点，我可能有点（失望），因为一项民调明明显示我领先5个百分点。”
在爱荷华州初选前的几周内，特朗普几乎在所有州和全国民调中支持率都领先。
特朗普认为，他此前拒绝参加福克斯新闻频导电视辩论的决定，可能也影响到了爱荷华州初选结果。
特朗普在新罕布什尔州米尔福德一次竞选集会前被问及是否打算改变竞选策略，他表示对自己的策略有信心，但会增加更多市政厅会议式的活动。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)