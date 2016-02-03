特朗普称对爱荷华州初选结果有点失望

路透新罕布什尔州米尔福德2月2日 - 美国共和党总统参选人特朗普周二称，他对在爱荷华州共和党内初选中败给克鲁兹“有点”失望。

爱荷华州的共和党内初选中，克鲁兹以28%的得票率击败了特朗普的24%，紧随其后的卢比奥得票率为23%。

当被记者问及他对此次初选结果是否感到难过时，他说：“有一点，我可能有点（失望），因为一项民调明明显示我领先5个百分点。”

在爱荷华州初选前的几周内，特朗普几乎在所有州和全国民调中支持率都领先。

特朗普认为，他此前拒绝参加福克斯新闻频导电视辩论的决定，可能也影响到了爱荷华州初选结果。

特朗普在新罕布什尔州米尔福德一次竞选集会前被问及是否打算改变竞选策略，他表示对自己的策略有信心，但会增加更多市政厅会议式的活动。（完）