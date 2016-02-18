最新民调显示特朗普以20个百分点优势领跑共和党参选阵容

路透纽约2月17日（记者 Chris Kahn） - 根据路透/益普索(Ipsos)的全国性调查，特朗普领先德州参议员克鲁兹（Ted Cruz）20多个百分点，巩固了自己的地位。周六，南卡罗莱州将举行共和党初选。

民调显示，在共和党选民中，特朗普吸引了40%的支持率，克鲁兹为17%，佛罗里达州参议员马克罗·卢比奥为11%，退休神经外科医生本·卡森为10%，佛罗里达州前州长杰布·布什为8%。

而这份民调却与华尔街日报/NBC NEWS本周的全国性调查结果大相径庭。华尔街日报/NBC NEWS调查显示，特朗普在共和党提名战会与克鲁兹一直相持不下。

民主党方面，路透/益普索民调显示，前国务卿希拉里保持领先佛蒙特州参议院桑德斯（Bernie Sanders）10个百分点。桑德斯在上周赢得新罕布什尔州初选。

这份民调还显示，无论是希拉里还是桑德斯都会在最终的总统大选中击败特朗普。如果是希拉里，她会赢得44%的支持，而特朗普为37%。如果是桑德斯，其支持率为44%，特朗普为35%。

这份民调于周三至周六进行，共收到了476名登记的共和党选民和543名民主党选民的反馈，误差区间约为正负5%。（完）