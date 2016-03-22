特朗普警告共和党勿要推出第三方候选人

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透华盛顿3月21日 - 美国共和党总统参选人特朗普周一称，如果他在党内获得总统候选人提名，共和党就不要推出第三方候选人，这么做会将总统选举拱手让给民主党。
“（如果那样的话）民主党几乎肯定会胜出。”特朗普在新闻发布会上就共和党试图凝聚力量推出第三方候选人以阻止他赢得总统选举的可能性置评时称。“你们不能那么心怀恶意，因为你们会毁掉这个国家。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。