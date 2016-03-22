版本:
中国
时事要闻 | 2016年 3月 22日 星期二 12:14 BJT

特朗普警告共和党勿要推出第三方候选人

路透华盛顿3月21日 - 美国共和党总统参选人特朗普周一称，如果他在党内获得总统候选人提名，共和党就不要推出第三方候选人，这么做会将总统选举拱手让给民主党。

“（如果那样的话）民主党几乎肯定会胜出。”特朗普在新闻发布会上就共和党试图凝聚力量推出第三方候选人以阻止他赢得总统选举的可能性置评时称。“你们不能那么心怀恶意，因为你们会毁掉这个国家。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐