特朗普抛弃“忠诚承诺” 称不会支持除自己外的党内候选人

英国脱欧事务大臣称退欧计划获得欧盟正面回应
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透华盛顿3月29日 （记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人特朗普周二抛弃去年作出的忠诚承诺，这是他与主要党内对手克鲁兹的不和日渐加深的迹象。
“不，我不再支持（忠诚承诺），”特朗普在美国有线电视新闻网（CNN）市政厅会议活动上被问及他是否仍支持去年作下的忠诚承诺时表示。特朗普去年承诺，无论谁成为共和党总统候选人，他都将予以支持。
特朗普去年9月签署的忠诚承诺，对帮助他在共和党全国委员会内部赢得信任很重要。当时所有其他共和党参选人也都签署了忠诚承诺。
特朗普的180度大转弯，正值他试图应对来自克鲁兹的挑战之际。克鲁兹在共和党提名角逐中表现仅次于特朗普。
特朗普与克鲁兹上周围绕各自妻子的荣誉展开“口水战”。克鲁兹的一个超级政治行动委员会发布了一则带有特朗普妻子梅兰妮·特朗普（Melania Trump）裸照的广告。作为回击，特朗普在Twitter上转发了一张拼接图片，图片左边是形象令人不敢恭维的海蒂·克鲁兹，右边是光鲜靓丽的梅兰妮。
同样在CNN的这场活动中，克鲁兹稍早被问及，如果党内候选人不是他自己，他是否会履行忠诚承诺时，他拒绝直接作答。
“让我告诉你我对此的解决方案，”克鲁兹说道。“唐纳德（·特朗普）不会成为共和党候选人。我们将击败他。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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