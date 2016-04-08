特朗普欲扩充竞选团队 党内提名角逐或陷入持久战

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿4月7日 （记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人特朗普周四提拔了一位顶级顾问，并称他计划招募更多竞选团队成员，以应对党内提名角逐可能出现的持久战。
特朗普在周二威斯康星州的初选中败给党内对手克鲁兹，这次挫败打击了特朗普势不可挡的势头，共和党的提名人选因此更可能会在该党7月的全国代表大会上决出。
特朗普在威斯康星州的失利暴露了他的许多软肋。特朗普曾称，非法堕胎的女性应受惩罚，之后他收回了该言论，但此言使他疏离了许多共和党女性选民。
特朗普似乎也在争夺路易斯安那州的党代表之战中落于下风。尽管他在路易斯安那州3月5日的初选中击败了克鲁兹，但克鲁兹在该州最终获得的党代表人数可能超过特朗普。
特朗普宣布，他已将所有与提名程序有关的工作交给资深政治运作人士保罗·马纳伏特（Paul Manafort）打理。马纳伏特负责为特朗普管理争夺党代表的过程。
“提名程序已到这种关头，需要某个熟悉最后阶段复杂情况的人，”特朗普说道。
特朗普的竞选团队发表声明称，他将扩充竞选团队，并在未来数周内宣布新的团队成员。
这意味着特朗普的竞选团队规模将超越他去年6月参选后围绕在他身边的紧密顾问团队。特朗普称，他计划下周在华盛顿设立一个办公室。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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