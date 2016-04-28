特朗普发表外交政策演讲 宣称“美国利益优先”将是压倒性主题

路透华盛顿4月27日 （记者 Steve Holland/Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人领跑者特朗普周三发表外交政策演讲，提出“美国利益优先”（America first）的主题。特朗普称，若他当选，美国的欧洲和亚洲盟国必须为美国提供的防御伞支付更多金钱，否则他们必须自己照顾自己。

特朗普的演讲意在表明他可以更像一位总统，表明他可以抛却以往经常在竞选中使用的仇恨言论。

“是时候擦掉美国外交政策的铁锈了。”特朗普在演讲中说道，并炮轰奥巴马的外交政策是一场灾难。

演讲前一天特朗普横扫东北五州的初选，进一步接近锁定党内提名。

但特朗普传达的讯息有时似乎自相矛盾，而且很大程度上缺乏细节。

特朗普谈到加强美国军队以遏制美国的对手，但称美国的欧洲和亚洲盟友必须为华府提供的防御支付更多金钱。

但特朗普又称，在他的领导下，美国将“再次成为一个可靠的朋友与盟友”。

特朗普对最近几任美国总统提出尖锐批评，称他们将美国卷入海外军事冲突，但称美国可能很需要动用武力击败“伊斯兰国”武装分子。

特朗普称，他可能会为北约和亚洲的盟友组织两次峰会，商讨对联盟进行“再平衡”以减轻美国的财政负担。这可能是他最具体的外交政策提议了。

“我们保卫的这些国家必须支付这些防御的费用。如若不然，美国必须准备让这些国家自己捍卫自己。我们没得选择，”特朗普说道。

特朗普的外交政策演讲呼应了对全球化失望的蓝领阶层选民的民粹主义讯息：美国需要减轻在海外的财政负担，更多专注于国内建设，并确保将职位外包至海外的美国企业付出代价。

“我的外交政策将一直将美国人民的利益和美国的安全置于首位。那会是我未来一切决定的基石，”特朗普说道。“我领导下的政府，‘美国利益优先’将成为重要和压倒性的主题。”（完）