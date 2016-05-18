独家：特朗普表示愿同金正恩会面 并呼吁重新谈判巴黎气候协议

路透纽约5月17日（记者 Steve Holland/Emily Flitter） - 美国共和党总统参选人特朗普周二表示愿与朝鲜领导人金正恩会面，以努力阻止朝鲜核项目。

特朗普接受路透采访时还称，他不赞成俄罗斯总统普京在乌克兰东部地区的行动，并呼吁重新谈判巴黎气候协议。他表示若当选，将废除《多德-弗兰克法案》中多数金融监管规定。

特朗普拒绝透露他具体计划如何处理朝鲜问题，但表示对同金正恩会面持开放态度。

“我愿意跟他谈，这毫无问题。”特朗普表示。

路透就特朗普表态向朝鲜驻联合国代表团寻求置评，后者未立即回复。

特朗普还称，他将向中国施压，推动寻找朝核问题解决方案。

“我将向中国施加很大压力，因为我们在经济方面凌驾于他们之上。”特朗普在持续半个小时的采访中说道。采访在他位于特朗普大厦的办公室进行。

特朗普愿与金正恩会面的姿态，与美国总统奥巴马主要依赖美国高官与朝鲜高官会谈的做法形成鲜明对比。奥巴马未曾亲自与金正恩接触。

特朗普称他对巴黎气候协议“不太喜欢”，因该协议对中国等国家有利，他希望就该协议重新协商。

特朗普谈到普京时，有别于以往的溢美之词，他说：“他（普京）说过我好话，但这点并不会在谈判中帮到他。这根本帮不到他。”

特朗普认为科技初创领域的金融泡沫严重，称科技公司不赚钱的情况下却估值高企。

谈到美联储时，他称希望由一名共和党人担任美联储主席，但他并非现任美联储主席叶伦的“敌人”。

他说：“我并非认为叶伦做得不好。我只是通常倾向于低利率，除非是通胀抬头，有时可能有这样的情况，但看来短期内不会发生。”

他并表示会维持当前的社保福利水平。（完）