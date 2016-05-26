特朗普绑架媒体对希拉里肆意攻击 克林顿躺枪

路透华盛顿/纽约5月25日（记者 Ginger Gibson/Jonathan Allen） - 美国共和党总统参选人特朗普本周大肆攻击民主党对手希拉里，其猛烈程度在当代历届美国大选中前所未有，也是特朗普竞选剑走偏锋的最新例证。

特朗普正在努力稳固自己的阵脚，并在11月大选前尽量消耗希拉里可能拥有的巨大优势：希拉里及其支持者欲动用以抵御特朗普攻击的巨额竞选资金。

特朗普正在利用自己在党内初选竞争中对付克鲁兹等对手的同样策略：发表极具煽动性的言论，使美国各电视网络不得不进行报导，于是特朗普便获得数小时的免费宣传，并将对手置于疲于防守的境地。

他的竞选经理Corey Lewandowski称，该策略有意义。

“很明显，她将拥有大量金钱，”Lewandowski告诉路透。“区别在于，特朗普先生自己出资竞选。我们在本次竞选中能做的就是，基于特朗普先生直言不讳的能力以及那份真实和可信，来制造免费媒体宣传；我认为那正在驱动媒体报导。”

特朗普最新的攻击包括针对前总统克林顿在1970年代的性侵指控，以及克林顿的一名助手在1993年的自杀事件。特朗普竞选团队将该自杀事件与希拉里联系在一起。

在特朗普发布的一段在线视频里，多名女子表示遭到克林顿强奸或性骚扰。特朗普指责希拉里出面让这些女子噤声。希拉里夫妇及其支持者否认了这些指控，称其毫无根据并存在政治动机。

特朗普在接受《华盛顿邮报》采访时还暗示希拉里可能牵涉到1993年温斯·福斯特（Vince Foster）死亡案。福斯特是克林顿的前助手，也是希拉里的朋友。超过五宗调查，包括由独立检察官肯尼思·斯塔尔(Kenneth Starr)进行的调查，结果都认定福斯特在弗吉尼亚州一公园内死于自杀。

这些攻击行动已经迫使希拉里疲于应对。

特朗普“就是在持续激起一轮又一轮的新闻报导，”共和党民意调查人Kellyanne Conway说道。“希拉里花在竞选上的时间比不上用于澄清历史的时间。”（完）