两名女子在纽约时报文章中称特朗普不当接触她们的身体

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿10月12日 - 纽约时报网站周三刊登的一篇报道中，两名女子指责特朗普不当碰触她们的身体。特朗普的发言人称这像是“小说”，但距离11月8日的美国大选只有四周时间，这篇报道可能会令特朗普的竞选之路更加艰难。
其中一名女士名叫Jessica Leeds，她在镜头前描述了特朗普在1980年前后一次飞往纽约的头等舱里对她进行猥亵。
另一位女性名叫Rachel Crooks，描述称特朗普2005年在曼哈顿特朗普大厦的电梯外“直接吻我的嘴唇”，当时她在一家房地产公司做前台接待。
特朗普的竞选团队否认了这些说法。
“整篇文章就像是小说，对于纽约时报而言，刊登一篇完全不真实、串通好的报道对特朗普先生人格进行抹黑，这是很危险的，”特朗普团队资深公关顾问Jason Miller在声明中称。
路透无法独立核实纽约时报中描述的事件。这两名女士未立即回复路透的置评请求。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)