两名女子在纽约时报文章中称特朗普不当接触她们的身体

路透华盛顿10月12日 - 纽约时报网站周三刊登的一篇报道中，两名女子指责特朗普不当碰触她们的身体。特朗普的发言人称这像是“小说”，但距离11月8日的美国大选只有四周时间，这篇报道可能会令特朗普的竞选之路更加艰难。

其中一名女士名叫Jessica Leeds，她在镜头前描述了特朗普在1980年前后一次飞往纽约的头等舱里对她进行猥亵。

另一位女性名叫Rachel Crooks，描述称特朗普2005年在曼哈顿特朗普大厦的电梯外“直接吻我的嘴唇”，当时她在一家房地产公司做前台接待。

特朗普的竞选团队否认了这些说法。

“整篇文章就像是小说，对于纽约时报而言，刊登一篇完全不真实、串通好的报道对特朗普先生人格进行抹黑，这是很危险的，”特朗普团队资深公关顾问Jason Miller在声明中称。

路透无法独立核实纽约时报中描述的事件。这两名女士未立即回复路透的置评请求。(完)