特朗普称格雷厄姆为“傻瓜”并公开手机号码

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月21日 - 美国共和党总统参选人特朗普周二继续向党内同僚开炮，称同为总统参选人的林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）为“傻瓜”，并在竞选集会上公布了后者的手机号码。

特朗普在南卡罗来纳州称，他听说格雷厄姆最近接受采访时称他为“蠢货”。

特朗普称格雷厄姆多年前曾打电话给他，寻求福克斯新闻的人脉和竞选赞助。

“你知道的，我对自己说，这人谁啊，乞丐么？”特朗普在南卡罗来纳州布拉夫顿市的集会上说道。

“他给了我号码，然后我找了张卡片记下了。我不知道这是不是正确的号码。让我们试一下，”特朗普对集会上的人群说道，然后念出了一个带有华盛顿电话区号的手机号码。

“他解决不了任何问题，但最起码他会跟你聊，”特朗普说道。

路透记者拨打了这个号码，语音留言显示该号码属于格雷厄姆。格雷厄姆的总统竞选团队证实了该号码属于格雷厄姆。

“唐纳德·特朗普频繁地展示他未准备好成为总统，”格雷厄姆的竞选主管Christian Ferry表示。(完)