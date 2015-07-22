特朗普称格雷厄姆为“傻瓜”并公开手机号码

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月21日 - 美国共和党总统参选人特朗普周二继续向党内同僚开炮，称同为总统参选人的林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）为“傻瓜”，并在竞选集会上公布了后者的手机号码。
特朗普在南卡罗来纳州称，他听说格雷厄姆最近接受采访时称他为“蠢货”。
特朗普称格雷厄姆多年前曾打电话给他，寻求福克斯新闻的人脉和竞选赞助。
“你知道的，我对自己说，这人谁啊，乞丐么？”特朗普在南卡罗来纳州布拉夫顿市的集会上说道。
“他给了我号码，然后我找了张卡片记下了。我不知道这是不是正确的号码。让我们试一下，”特朗普对集会上的人群说道，然后念出了一个带有华盛顿电话区号的手机号码。
“他解决不了任何问题，但最起码他会跟你聊，”特朗普说道。
路透记者拨打了这个号码，语音留言显示该号码属于格雷厄姆。格雷厄姆的总统竞选团队证实了该号码属于格雷厄姆。
“唐纳德·特朗普频繁地展示他未准备好成为总统，”格雷厄姆的竞选主管Christian Ferry表示。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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