特朗普演讲费媲美希拉里

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约7月22日 （记者 Michelle Conlin/Grant Smith） - 美国共和党总统参选人特朗普可能没有像民主党总统参选人希拉里那么丰富的政治经验，但他在一个领域却可与希拉里媲美，那便是演讲出场费。
根据美国联邦选举委员会周三公布的个人财务报表，去年特朗普每场演讲的平均收入为25万美元。
这与希拉里的演讲收入大致相同。根据希拉里数周前向联邦选举委员会提交的个人财务报表，希拉里每场演讲的平均出场费为23.5万美元。
不过，希拉里的演讲活动远比特朗普多，从一年51场的演讲中进账接近1,200万美元，这还不包括直接归入克林顿基金会的演讲费。
特朗普的公开演讲活动总收入为175万美元，每场演讲费介于5-45万美元不等。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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