特朗普支持率在美国共和党总统参选人中居首--CNN民调

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月26日 - CNN周日公布的一项民意调查显示，地产大亨特朗普在2016年美国总统大选共和党候选人中支持率居首，尽管过去一个月他的“大嘴巴”引发诸多争议。
CNN民调显示，有18%的共和党人支持特朗普，超过前佛罗里达州长杰布·布什15%的支持率。此项民调是在特朗普7月18日批评共和党参议员麦凯恩的战斗英雄形象后进行的。
“这是一股潮流，不单是我一个人。”特朗普在CNN节目中表示。他称对这样的民调结果并不感到意外，他说“人们厌倦了华盛顿这些什么也干不成的无能政客。”
特朗普近期抨击越战期间曾为战俘5年多的麦凯恩不是英雄，此番言论招致批评如潮，但6月底以来他在共和党内的支持率仍增长了6个百分点。
威斯康星州长斯科特·沃克支持率则为10%，在共和党候选人中列第三。
其他13位共和候选人支持率均未达到两位数。
CNN该项民调于7月22-25日进行。（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选