特朗普支持率在美国共和党总统参选人中居首--CNN民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月26日 - CNN周日公布的一项民意调查显示，地产大亨特朗普在2016年美国总统大选共和党候选人中支持率居首，尽管过去一个月他的“大嘴巴”引发诸多争议。

CNN民调显示，有18%的共和党人支持特朗普，超过前佛罗里达州长杰布·布什15%的支持率。此项民调是在特朗普7月18日批评共和党参议员麦凯恩的战斗英雄形象后进行的。

“这是一股潮流，不单是我一个人。”特朗普在CNN节目中表示。他称对这样的民调结果并不感到意外，他说“人们厌倦了华盛顿这些什么也干不成的无能政客。”

特朗普近期抨击越战期间曾为战俘5年多的麦凯恩不是英雄，此番言论招致批评如潮，但6月底以来他在共和党内的支持率仍增长了6个百分点。

威斯康星州长斯科特·沃克支持率则为10%，在共和党候选人中列第三。

其他13位共和候选人支持率均未达到两位数。

CNN该项民调于7月22-25日进行。（完）