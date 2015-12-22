特朗普密歇根竞选演讲中遭抗议者闹场

《汇市简讯》美元指数保持下行趋势，可能测试99.85
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透密歇根大急流城12月21日 - 特朗普周一在密歇根一场9,000人集会中遭抗议者闹场，特朗普的演讲因此被打断十多次。保安后来将这些抗议者驱出会场。
期间特朗普一会儿批评冲他大喊的抗议者，一会儿又让负责赶人的保安“温柔一些”。特朗普目前在共和党总统参选人阵容中支持率领先。
这些插曲略微破坏了特朗普在演讲中集聚的势头，但并未减少支持者们的热情。
特朗普承诺建造边境围墙、猛烈抨击政治对手以及重申“让美国再次强大”的竞选口号，引得集会人群欢呼喝彩。
本月在南卡罗来纳州和内华达的集会、以及在纽约的一次午餐会上，抗议者在现场抨击特朗普有关禁止所有穆斯林入境美国的提议、以及他们所称特朗普发表的其它种族主义或者歧视言论。
大多数被驱出会场的抗议者看起来像是学生。
“我说特朗普你代表不了我们，代表不了黑人。而且我是个穆斯林，”19岁的密歇根大学学生Mai Eltahir在集会现场喊道。
抗议者离场的时候，特朗普的许多支持者发出嘘声。
其中一名39岁的支持者Beth Carroll称，抗议者“不会改变我的主意。我这票是特朗普的。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。