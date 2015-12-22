特朗普密歇根竞选演讲中遭抗议者闹场

(本文由路透中文网编译提供)

路透密歇根大急流城12月21日 - 特朗普周一在密歇根一场9,000人集会中遭抗议者闹场，特朗普的演讲因此被打断十多次。保安后来将这些抗议者驱出会场。

期间特朗普一会儿批评冲他大喊的抗议者，一会儿又让负责赶人的保安“温柔一些”。特朗普目前在共和党总统参选人阵容中支持率领先。

这些插曲略微破坏了特朗普在演讲中集聚的势头，但并未减少支持者们的热情。

特朗普承诺建造边境围墙、猛烈抨击政治对手以及重申“让美国再次强大”的竞选口号，引得集会人群欢呼喝彩。

本月在南卡罗来纳州和内华达的集会、以及在纽约的一次午餐会上，抗议者在现场抨击特朗普有关禁止所有穆斯林入境美国的提议、以及他们所称特朗普发表的其它种族主义或者歧视言论。

大多数被驱出会场的抗议者看起来像是学生。

“我说特朗普你代表不了我们，代表不了黑人。而且我是个穆斯林，”19岁的密歇根大学学生Mai Eltahir在集会现场喊道。

抗议者离场的时候，特朗普的许多支持者发出嘘声。

其中一名39岁的支持者Beth Carroll称，抗议者“不会改变我的主意。我这票是特朗普的。”（完）