美国前副总统候选人佩林宣布支持特朗普

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透爱荷华州埃姆斯1月19日 （记者 Emily Flitter） - 美国前副总统候选人佩林（Sarah Palin）周二表态支持共和党总统参选人特朗普，称“现状必须改变”。佩林是政治人物转型为真人秀明星，而特朗普则是真人秀明星转型为政治人物。
佩林曾担任阿拉斯加州州长，2008年总统选举中是共和党总统候选人麦凯恩的竞选搭档。她周二与特朗普一道现身爱荷华州埃姆斯的一次竞选集会。
特朗普与共和党另一总统参选人克鲁兹（Ted Cruz）在爱荷华州的支持率接近。
佩林无拘束和直率的风格为她赢得了一些保守派的忠实支持，但即便是在共和党内部，对她的看法也存在严重分化。
尚不清楚她能否为特朗普争取到更多支持。特朗普目前在共和党参选人中支持率领先。
“他（特朗普）来自民间部门，不是个政客，”佩林表示，“能给我个欢呼吗？”
她称特朗普是一个反体制的参选人，若当选将痛击“伊斯兰国”。
佩林称，特朗普作为亿万富豪没什么错，且这并未让他成为精英论者。
佩林称：“现状必须改变。”她补充道，现有政治体制“披着政治正确（的外衣），有点像穿着自杀式炸弹背心”。
特朗普称，他对得到佩林支持“深感荣幸”。他说：“她是朋友，是优秀的人，我很尊敬她。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。