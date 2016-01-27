特朗普称美国经济陷入泡沫 他不想接手烂摊子

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月26日 - 美国共和党总统参选人特朗普质疑美国经济状况。他周二称，美国经济陷入泡沫中，有破裂之忧，他若当选总统，不想应对金融崩溃的局面。
特朗普称，如果他在11月8日大选中胜出，经济将是他上任后面临的最艰巨任务之一，此外还有伊核协议。
“这是非常艰巨的任务，我们深陷困境，这个国家一团糟。”特朗普在ABC《早安美国》节目称。
“（经济）陷入泡沫中，”他说道，“坦白说，如果泡沫要破裂，我希望发生在我当总统前，因为我不想继承所有这些。我更希望（泡沫破裂）发生在（我当选）之前，而不是之后。”
近期美国就业增长强劲，且最新官方数据显示上月美国失业率持稳于七年半低点5%。
美国经济正以约2%的速度增长，但制造业及工业部门呈现疲势。油价重挫以及中国经济增速放缓，令全球经济前景蒙阴。
“看看今天的股市，再看看过去一周的情况。”特朗普称，“跌得太多了。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。