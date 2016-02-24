美共和党参选人特朗普料拿下内华达州初选--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月24日 - 多家媒体报导称，美国共和党总统参选人特朗普预计将赢得周二在内华达州举行的党团会议初选。

初步结果显示，相较党内对手，特朗普在内华达州拥有近20个百分点领先优势，而克鲁兹与卢比奥正角逐第二名位置。外界此前预期特朗普将以大比分优势拿下该州初选。

初步结果显示，退休神经外科医生本·卡森与俄亥俄州州长卡西奇支持率落后，均为个位数。本·卡森与卡西奇都未花费大量时间在内华达州开展竞选活动。

若拿下内华达州，这将是特朗普连续第三次赢得共和党内的各州初选。政治分析师在周二晚的内华达州初选前称，特朗普大胆直率的反政府言论吸引了该州居民。

克鲁兹与卢比奥均欲以强劲表现拿下亚军位置，期冀战胜对方为自己在3月1日的初选活动（“超级星期二”）带来重要动能。(完)