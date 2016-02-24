美共和党参选人特朗普料拿下内华达州初选--媒体

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月24日 - 多家媒体报导称，美国共和党总统参选人特朗普预计将赢得周二在内华达州举行的党团会议初选。
初步结果显示，相较党内对手，特朗普在内华达州拥有近20个百分点领先优势，而克鲁兹与卢比奥正角逐第二名位置。外界此前预期特朗普将以大比分优势拿下该州初选。
初步结果显示，退休神经外科医生本·卡森与俄亥俄州州长卡西奇支持率落后，均为个位数。本·卡森与卡西奇都未花费大量时间在内华达州开展竞选活动。
若拿下内华达州，这将是特朗普连续第三次赢得共和党内的各州初选。政治分析师在周二晚的内华达州初选前称，特朗普大胆直率的反政府言论吸引了该州居民。
克鲁兹与卢比奥均欲以强劲表现拿下亚军位置，期冀战胜对方为自己在3月1日的初选活动（“超级星期二”）带来重要动能。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
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路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑