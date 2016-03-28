华盛顿核安全峰会召开在即，特朗普批评北约并呼吁进行改革

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路透华盛顿3月27日（记者 Toni Clarke） - 美国共和党总统参选人特朗普周日加倍批评北约，并呼吁北约彻底改革。

美国总统奥巴马将于周四和周五在华盛顿举行核安全峰会，届时将有56个代表团出席。防范核恐怖主义将是此次峰会的主要议题，但特朗普的观点可能也会成为代表们谈论的话题，尤其是在幕后。

特朗普在《纽约时报》周日发表的采访中提出另一个明显背离美国历史政策的观点：他会考虑让日本和韩国发展自己的核武器，而不是依靠美国的保护来抗衡朝鲜和中国。

特朗普还表示，除非沙特及其他阿拉伯盟国承诺派出地面部队打击“伊斯兰国”，或者为美国的地面行动提供资金支持，否则他可能会中止美国从沙特及其他阿拉伯盟国采购石油。

特朗普在ABC的一档节目中称：“北约已是过时的”。

特朗普指出，北约成立于一个特殊时期，当时西方面临的主要威胁是苏联。他表示，现在的北约不适合反恐要求，且耗费了美国太多资金。

特朗普称：“我们应该调整北约......应该对其进行精简和重新调配，还可以称之为北约，但是它将会被改变。”

特朗普曾在3月21日称，美国应该削减对北约的财政支持。

俄罗斯将不会参与这次核安全峰会，中国国家主席习近平将出席这次会议。（完）