特朗普欲扩充竞选团队 党内提名角逐或陷入持久战

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，巴拿马型运费走低
波罗的海海岬型船运价指数 上扬41点，或2.79%，至1,509点。海岬型船舶日均获利上升153美元，报11,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Holland
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四提拔了一位顶级顾问，并称他计划招募更多竞选团队成员，以应对党内提名角逐可能出现的持久战。
特朗普在周二威斯康星州的初选中败给党内对手克鲁兹，这次挫败打击了特朗普势不可挡的势头，共和党的提名人选因此更可能会在该党7月的全国代表大会上决出。
特朗普在威斯康星州的失利暴露了他的许多软肋。特朗普曾称，非法堕胎的女性应受惩罚，之后他收回了该言论，但此言使他疏离了许多共和党女性选民。
特朗普似乎也在争夺路易斯安那州的党代表之战中落于下风。尽管他在路易斯安那州3月5日的初选中击败了克鲁兹，但克鲁兹在该州最终获得的党代表人数可能超过特朗普。
特朗普宣布，他已将所有与提名程序有关的工作交给资深政治运作人士保罗·马纳伏特（Paul Manafort）打理。马纳伏特负责为特朗普管理争夺党代表的过程。
“提名程序已到这种关头，需要某个熟悉最后阶段复杂情况的人，”特朗普说道。
特朗普的竞选团队发表声明称，他将扩充竞选团队，并在未来数周内宣布新的团队成员。
这意味着特朗普的竞选团队规模将超越他去年6月参选后围绕在他身边的紧密顾问团队。特朗普称，他计划下周在华盛顿设立一个办公室。(完)
波罗的海海岬型船运价指数 上扬41点，或2.79%，至1,509点。海岬型船舶日均获利上升153美元，报11,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。