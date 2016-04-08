特朗普欲扩充竞选团队 党内提名角逐或陷入持久战

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Steve Holland

路透华盛顿4月7日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四提拔了一位顶级顾问，并称他计划招募更多竞选团队成员，以应对党内提名角逐可能出现的持久战。

特朗普在周二威斯康星州的初选中败给党内对手克鲁兹，这次挫败打击了特朗普势不可挡的势头，共和党的提名人选因此更可能会在该党7月的全国代表大会上决出。

特朗普在威斯康星州的失利暴露了他的许多软肋。特朗普曾称，非法堕胎的女性应受惩罚，之后他收回了该言论，但此言使他疏离了许多共和党女性选民。

特朗普似乎也在争夺路易斯安那州的党代表之战中落于下风。尽管他在路易斯安那州3月5日的初选中击败了克鲁兹，但克鲁兹在该州最终获得的党代表人数可能超过特朗普。

特朗普宣布，他已将所有与提名程序有关的工作交给资深政治运作人士保罗·马纳伏特（Paul Manafort）打理。马纳伏特负责为特朗普管理争夺党代表的过程。

“提名程序已到这种关头，需要某个熟悉最后阶段复杂情况的人，”特朗普说道。

特朗普的竞选团队发表声明称，他将扩充竞选团队，并在未来数周内宣布新的团队成员。