特朗普采取措施调整竞选活动 试图软化形象

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路透华盛顿4月14日（记者 Steve Holland/Susan Cornwell） - 美国共和党总统参选人特朗普周三采取新措施调整竞选活动，为竞选团队补充了新鲜血液，安排助手与国会议员会面，迎接大选角逐的新阶段。

特朗普面临压力，他亟需使其竞选活动专业化并扩大自己作为圈外人士的吸引力，以应对克鲁兹及共和党建制派推动的反特朗普运动。

特朗普宣布聘请里克·威利（Rick Wiley）担任他的全国政治主任（national political director）。威利是资深的共和党竞选策略师，曾为威斯康星州州长沃克（Scott Walker）的竞选经理。沃克已于去年秋季宣布退选。

“他（威利）有数十年的经验，与政治领袖和全国各地的活动人士关系深厚，随着我们进入获得提名的最后阶段，他将是巨大的财富。”特朗普在声明中称。

此外，特朗普的竞选团队还在华盛顿安排了大约12名议员参加的会议，旨在华盛顿内部建立更多的关系并扩大特朗普的吸引力。

国会助理称，这些议员与特朗普高级顾问Ed Brookover的会议计划于周四上午在国会山进行。

预计大约有12名议员参加会议，这些议员中有些已经为特朗普背书，有些虽没有但却对特朗普的信息感兴趣。特朗普将不参加该会议。

近几日，特朗普试图软化其在重要选民心目中的形象，譬如像女性选民。

周二晚，特朗普偕家人亮相CNN访谈节目，展现其更人性化的一面，当晚露面的有他的妻子梅拉尼、女儿伊万卡、儿子埃里克和小唐纳德。(完)