特朗普称全球货币贬值伤害美国经济

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月10日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四称，全球货币贬值伤害美国经济，导致美国就业职位流失。他同时还为其呼吁美国在贸易事务上采取更强硬立场作辩护。
当被问及欧洲央行周四决定降息一事时，特朗普对CNBC称，此类导致货币贬值的做法，正在促使制造业及其他就业岗位向美国以外的国家和地区转移。
“我们（美国政府）却坐视不理。”特朗普说。“就我而言，这会变成非常危险的情况。”
特朗普称，更有效的经济举措是向海外制造的、在美国销售的产品征税，尤其是向来自中国的此类产品征税，而不是让货币贬值。
特朗普表示，如果自由贸易是“公平的”，那么他支持自由贸易，但美国一直在此类谈判中被各方占便宜。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选