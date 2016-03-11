特朗普称全球货币贬值伤害美国经济

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月10日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四称，全球货币贬值伤害美国经济，导致美国就业职位流失。他同时还为其呼吁美国在贸易事务上采取更强硬立场作辩护。

当被问及欧洲央行周四决定降息一事时，特朗普对CNBC称，此类导致货币贬值的做法，正在促使制造业及其他就业岗位向美国以外的国家和地区转移。

“我们（美国政府）却坐视不理。”特朗普说。“就我而言，这会变成非常危险的情况。”

特朗普称，更有效的经济举措是向海外制造的、在美国销售的产品征税，尤其是向来自中国的此类产品征税，而不是让货币贬值。

特朗普表示，如果自由贸易是“公平的”，那么他支持自由贸易，但美国一直在此类谈判中被各方占便宜。(完)