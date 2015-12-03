特朗普呼吁将目标对准“伊斯兰国”武装分子的家人

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月2日 - 美国共和党总统参选人特朗普周三称，他打击“伊斯兰国”的计划是不仅把该组织的战斗人员作为打击目标，同时也会把他们的家人作为打击目标。
“对付这些恐怖分子时，必须除掉他们的家人。”特朗普在Fox News上说。“他们在乎他们的性命，别自欺欺人。”
特朗普称，如果他是总统，他会在打击“伊斯兰国”的行动中尽量避免平民伤亡，但他表示奥巴马政府在“打一场政治上非常正确的战争”。
一天前，黎巴嫩释放了“伊斯兰国”头目阿布·巴卡尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的前妻以及其他被囚禁的伊斯兰分子，以与基地组织叙利亚分支进行交换。
“我会痛击‘伊斯兰国’的。”特朗普称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。