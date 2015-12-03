特朗普呼吁将目标对准“伊斯兰国”武装分子的家人

路透华盛顿12月2日 - 美国共和党总统参选人特朗普周三称，他打击“伊斯兰国”的计划是不仅把该组织的战斗人员作为打击目标，同时也会把他们的家人作为打击目标。

“对付这些恐怖分子时，必须除掉他们的家人。”特朗普在Fox News上说。“他们在乎他们的性命，别自欺欺人。”

特朗普称，如果他是总统，他会在打击“伊斯兰国”的行动中尽量避免平民伤亡，但他表示奥巴马政府在“打一场政治上非常正确的战争”。

一天前，黎巴嫩释放了“伊斯兰国”头目阿布·巴卡尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的前妻以及其他被囚禁的伊斯兰分子，以与基地组织叙利亚分支进行交换。

“我会痛击‘伊斯兰国’的。”特朗普称。（完）