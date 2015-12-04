特朗普调侃美国犹太人被批“公然歧视” 以色列高官反应平静

路透耶路撒冷12月4日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四调侃美国犹太捐款人，一些评论人士称这些言论涉嫌歧视犹太人，但一位接近以色列总理内塔尼亚胡的以色列官员则对此反应平静。

特立独行的亿万富豪特朗普目前在共和党参选阵容领跑，他周四在华盛顿调侃犹太捐款人，称犹太捐款人可能不会支持自己，因为他不会接受他们可能为了讨好而捐的款。

“即使你们知道对于以色列来说我是最佳选择，你们也不会支持我。我将是以色列的最佳选择，”特朗普向美国共和党犹太人联盟（Republican Jewish Coalition）表示。“你们不会支持我，因为我不想要你们的钱。这是不是很疯狂？”

特朗普的这番调侃加上他称自己“是与各位一样的讨价还价者”，被《以色列时报》批为“无礼的刻板成见”，而以色列《国土报》的一位美国事务分析师则称这是“对犹太人的公然歧视”。

但以色列内阁的一名部长Zev Elkin对此反应平静，Elkin也是内塔尼亚胡所在的右翼利库德党的高级议员。

“我觉得众所周知，特朗普这个参选人几乎每条言论都是煽动性的。所以可以这么说，相比他别的言论，犹太人的遭遇算是轻的，”Elkin对以色列电台表示。

“我不觉得人们应从（特朗普的）这条或那条言论中有所借鉴，”Elkin说道。“别忘了特朗普的竞选活动无疑是他自己出钱的，所以他有这些言论，但有的参选人获得了许多犹太富人的支持，而且共和党内部正进行某种辩论。”

Elkin称，以色列应置身美国政治之外，美国犹太人则“根据各个参选人所代表的进行权衡并作决定”。以色列政府发言人未对特朗普的上述言论作出回应。（完）