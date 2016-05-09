日本驻美大使含蓄抨击特朗普的“美国优先”言论

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 David Brunnstrom
路透华盛顿5月6日 - 日本驻美国大使佐佐江贤一郎（Kenichiro Sasae）周五对美国总统选举发表看法，他对共和党总统参选人特朗普的“美国优先”立场持反对意见，并强调了美日联盟的重要性。
佐佐江贤一郎在华盛顿的一个论坛上称，日本在美国总统选举辩论中意外地被提及，他没有提及特朗普的名字。这表明美日长期联盟关系并不是理所当然的事情。
“在美国总统选举中，出现了美国是否将持孤立主义立场的观点。”佐佐江贤一郎称。“我不希望看到这样的美国。”
“我希望看到美国强大，有稳固、坚定的立场，而不只是考虑美国。”他说道。
特朗普曾称，美国的盟国日本在安保方面搭美国的“顺风车”。他还建议，日本可能需要发展核武器，以缓解美国在日本防务方面的财政负担。
日本地方创生担当大臣石破茂（Shigeru Ishiba）在该论坛称，一位美国总统参选人的言论正在日本引起“诸多关切”。石破茂表示不愿指名道姓。
石破茂称，如果日本或韩国选择发展核武器，地区稳定将受到影响。他还称，“我认为，这不会增加美国的利益。”
“不论谁成为（美国）总统，了解（美日）联盟的精髓，准确把握我们所处的国际环境，我相信，就可令合适的政策被实施。”石破茂并称。
佐佐江贤一郎称，他知道有关于如何让美国强大的辩论，但“问题是没有在世界上的适当角色，你是否能强大”。
“重要的是不要破坏……第一，美日联盟的价值；第二，世界新兴或复兴大国的地缘政治影响；第三，美国的能力和力量。”
特朗普在上月末的一次演讲中抛出“美国优先”言论，承诺倘若他当选总统，美国在欧洲和亚洲的盟国若不为美国提供的安保承担更多费用，那么这些国家将不得不自己保护自己。(完)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
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