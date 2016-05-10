建议禁止穆斯林进入美国的特朗普：伦敦市长是个例外（更新版）

（新增伦敦市长评论并调整电头）

路透华盛顿/伦敦5月10日 - 《纽约时报》报导，曾呼吁对穆斯林进入美国采取临时性限制的美国共和党总统参选人特朗普周一称，新当选的伦敦穆斯林市长将是个例外。

但周六宣誓就任伦敦市长的萨迪克·汗对特朗普的说法表示不认同，称特朗普“不了解伊斯兰”。

《纽约时报》报导指出，特朗普被问及他禁止穆斯林入境的建议是否适用于萨迪克·汗（Sadiq Khan）时称：“总会有例外。”

特朗普表示，他乐于看到萨迪克·汗当选，“总是需要榜样的力量，如果他干得好……那将是非常好的一件事。”

萨迪克·汗称，特朗普的看法很可能导致主流穆斯林开始持敌对态度，被极端分子利用，有损英国和美国的安全。

“这不仅仅是关乎我个人--这还事关我的朋友、我的家人乃至世界各地与我有类似背景的每个人，”他周二发表的声明称。

45岁的萨迪克·汗对英国《Observer》报谈及保守党对手的策略时称：“他们利用恐惧和影射试图挑拨不同的种族和宗教群体之间的关系，直接从特朗普那里学到的花招。“

萨迪克·汗接受美国《时代》杂志采访时表示，希望前往美国，参观纽约市长和芝加哥市长正在执行的项目，但他将不得不在明年1月前访问美国，以赶在特朗普赢得美国大选宣誓就职之前。

“如果特朗普成为美国总统，我将因为信仰问题不能前往美国，也就不能与美国的市长们沟通和交流想法，”萨迪克·汗说道。（完）