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时事要闻 | 2016年 5月 17日 星期二 10:43 BJT

特朗普将与基辛格会面--《华盛顿邮报》

路透华盛顿5月16日 - 《华盛顿邮报》周一援引三名接近特朗普的消息人士报导称，美国共和党总统参选人特朗普计划周三与美国前国务卿基辛格会面。

该报称，双方在之前数周进行了多次电话沟通。基辛格在美国前总统尼克松和福特任内曾任国务卿。

上周四，特朗普与美国前国务卿贝克（James Baker）进行了会面。后者当日在国会参议院外交关系委员会的听证会上称，特朗普的外交政策提议将不利于世界稳定。

特朗普曾表示美国应该重新审视北约，日本和韩国应该考虑自己拥有核武器以进行自卫。他的这些提议备受批评。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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