特朗普将与基辛格会面--《华盛顿邮报》

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿5月16日 - 《华盛顿邮报》周一援引三名接近特朗普的消息人士报导称，美国共和党总统参选人特朗普计划周三与美国前国务卿基辛格会面。
该报称，双方在之前数周进行了多次电话沟通。基辛格在美国前总统尼克松和福特任内曾任国务卿。
上周四，特朗普与美国前国务卿贝克（James Baker）进行了会面。后者当日在国会参议院外交关系委员会的听证会上称，特朗普的外交政策提议将不利于世界稳定。
特朗普曾表示美国应该重新审视北约，日本和韩国应该考虑自己拥有核武器以进行自卫。他的这些提议备受批评。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。