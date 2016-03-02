华尔街“大空头”：特朗普风头强劲令投资者忧心忡忡

路透纽约3月1日 （记者 Gertrude Chavez-Dreyfuss/David Randall） - 特朗普这位美国可能的“未来主宰”正在成为华尔街担忧的假设性因素之一。

外界日渐意识到，特朗普有可能赢得共和党总统候选人提名，并与希拉里最终角逐总统宝座，这导致一些投资者卖出股票。这些投资者担忧，若特朗普当选，这位“令人猜不透的总统”可能引发贸易战、损害经济并加剧市场波动。

“缺乏可预测性历来是市场大忌--，特朗普对今年的投资者来说是个噩梦，”Seabreeze Partners Management Inc对冲基金经理Douglas Kass表示。Kass上周称，部分程度上鉴于特朗普在选举中日渐强劲的表现，他正加大对美国股票市场的看空下注。

特朗普有关商业与华尔街的言论并不能很好地归为某种意识形态分类，甚至正相反，这些言论被视为全球化背景中的孤立主义姿态。他也可能出于各种各样的原因突然炮轰某个企业，譬如在苹果拒绝协助美国联邦调查局解锁加州枪击案嫌犯的手机后，特朗普呼吁抵制苹果产品。

“今年的选举存在高度不确定性，”位于纽约的联邦投资者公司（Federated Investors）资深投资组合经理兼首席股票策略师Phil Orlando表示。他称政治风险--具体体现为特朗普崛起为领跑者--是他1月中旬开始减少股权曝险的一个主要原因。联邦投资者公司管理3,510亿美元资产。

当然，还有其他许多因素影响美国金融市场。美股周二创一个月来最大升幅，此前强劲的美国制造业和建筑业数据显示美国经济积累动能，而投资者已考虑到特朗普可能在“超级星期二”初选中表现出色。

**鲜少透露政策内容**

特朗普针对移民政策、华尔街行为和其他国家的贸易政策发出了“民粹式”批评，但也有表态支持出台利商措施，譬如减税。

“特朗普一直在政策内容表述上态度隐晦，所以市场很难对此进行评估，”Natixis Global Asset Management首席市场策略师Dave Lafferty表示。Lafferty预期，若特朗普在“超级星期二”的胜势继续扩大，市场波动将加剧。Natixis Global Asset Management管理8,703亿美元资产。

一些投资者对特朗普的民族主义论调尤为担忧，称这种论调对本已举步维艰的全球经济可能造成毁灭性打击。若这种论调减少贸易流量，则美国和全球增长亦将受阻，美国企业盈利也将受损。

特朗普建议给中国贴上货币操纵者的标签，并终结他所称的中国对出口的非法补贴以及中国对美国知识产权的窃取。他还希望通过高关税惩罚将工作机会从美国转移至墨西哥的企业，并在美墨边境建立围墙阻止非法移民进入。

“贸易政策和外交事务是（特朗普）不确定性最大的地方，”Kass表示。“特朗普不太可能在这些政策领域中的任何一个持利商态度。”

作为回应，特朗普发言人Hope Hicks在发给路透的电邮中称，这群批评特朗普的人也是导致上次全球衰退和2007-08经济崩溃的那些人。

“他们可信度为零，”Hicks表示。“通过取消失控的开支和借贷，特朗普先生将恢复全球市场的信心，进而恢复贸易平衡和公平，并为美国中产阶级带来财富。”（完）