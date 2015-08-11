特朗普谈打击伊斯兰国：“扼住它的咽喉”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿8月10日 - 美国共和党总统候选人特朗普周一称，他支持动用美国地面部队打击中东的“伊斯兰国”。
特朗普在微软全国广播公司（MSNBC）的《早安乔》（Morning Joe）节目上称，需要派出美国地面部队打击“伊斯兰国”。
“他们有很多钱，因为他们有石油，”特朗普说道。
“我将截断他们财富的主要来源--石油。为了达到这个目的，你必须派出地面部队。我将痛击他们，扼住他们的咽喉，并将石油用于我们的国家，”他在MSNBC上说道。
除了截断“伊斯兰国”的石油收入之外，特朗普称也要掐断“伊斯兰国”在银行系统的钱财，但他没有说明任何细节。
“你得把那些钱掐断，”他说道。
民调显示特朗普在共和党内竞争者中遥遥领先。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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