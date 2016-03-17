美共和党大捐款人担忧向特朗普捐款可能损及自己名声

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/纽约3月17日 （记者 Ginger Gibson/Michelle Conlin） - 随着美国共和党总统参选人特朗普进一步接近拿下党内提名，许多共和党大捐款人担忧，若向一位侮辱过女性、西班牙裔和穆斯林的参选人捐款，他们的声名将遭损害。

其中一些共和党大捐款人明确表示不会为特朗普的竞选活动捐款。

22位共和党大捐款人接受路透采访时表示，他们发现自己目前处于“极度痛苦”、“挣扎”和“进退两难的境地”，尤其考虑到特朗普竞选集会出现的暴力行为以及特朗普拒绝对此予以谴责。

另两位知名共和党捐款人盖罗德·休伊（Gaylord Hughey）和罗纳德·弗曼（Ronald Firman）称，他们仍未拿定主意，并希望特朗普缓和其煽动性论调、敦促其支持者避免暴力。休伊来自得克萨斯州，曾支持杰布·布什的超级政治行动委员会，弗曼来自佛罗里达州，曾为一个保守派的超级政治行动委员会捐款逾200万美元。

共和党捐款人是特朗普竞选活动的试金石。若特朗普进入大选对决，即便是像他这样另类的候选人，预计也需要一些资金打电视广告和支付竞选团队成员薪酬。亿万富豪特朗普届时可能会发现，他无法完全自掏腰包为大选对决提供支持。

在2016年的美国大选过程中，许多共和党体制内捐款人士将自己视为一心一意的士兵，愿意竭尽全力阻止民主党人希拉里或者桑德斯中的任何一位当选总统。

但一些共和党人称，他们担忧向特朗普捐款可能会玷污传统、损害家族与个人名声。许多人称，他们不认可特朗普的贸易保护主义政策以及他有关在美墨边境筑墙和禁止穆斯林入境美国的提议。

能源巨头和超级捐款人丹·埃博哈特（Dan Eberhart）称，他对特朗普在外交政策上缺乏明晰立场以及他的一些言论感到担忧。

“我们不会向特朗普捐款，我也不知道有其他捐款人会向他捐款，”曾支持共和党参选人沃克（Scott Walker）的埃博哈特表示。“如果他成为党内候选人，我们会在精神上、而非金钱上支持他。我认为，某种程度上，有一位不完全照本宣科的参选人令人耳目一新，但与此同时，他缺乏在全球舞台上应对外国领导人所需的得体与庄重风度。”

丹佛的科技高管克里斯·莱特（Chris Wright）亦称，“这种处境令人非常痛苦，但如果他成为共和党候选人，我们就是无法支持他。我们感到震惊。他是我们信仰的自由社会与公民社会里遭谴责的人。”

特朗普的竞选团队没有回应寻求置评的请求。（完）