示威者纽约集会痛斥特朗普言论，表达愤怒与担忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月10日 - 数百名活动人士周四聚集在纽约特朗普国际酒店附近，谴责美国共和党参选人特朗普禁止所有穆斯林入境美国的言论。

示威者呼喊着“甩掉特朗普”和“欢迎难民”，痛斥特朗普的言论。

“我们不是来求助的，”纽约阿拉伯裔美国人协会（Arab American Association of New York）的Linda Sarsour向人群表示。“我们要求的是我们所有人在美国享有的基本尊重与尊严。”

一些示威者称，尽管特朗普的言论较为直白，但与其他政治人物呼吁限制叙利亚难民入境美国的言论并无太大差别。

另有示威者警告称，特朗普的言论只能加剧“伊斯兰恐惧症”。

“特朗普造成的伤害已经非常大了，”27岁的Skanda Kadirgamar援引穆斯林遭遇威胁增多的报道称。“特朗普这是在火上浇油。”

集会上的一些穆斯林称，他们担忧加州枪击案后袭击和歧视可能增多，正如美国9.11恐袭之后的情形。（完）