示威者纽约集会痛斥特朗普言论，表达愤怒与担忧

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月10日 - 数百名活动人士周四聚集在纽约特朗普国际酒店附近，谴责美国共和党参选人特朗普禁止所有穆斯林入境美国的言论。
示威者呼喊着“甩掉特朗普”和“欢迎难民”，痛斥特朗普的言论。
“我们不是来求助的，”纽约阿拉伯裔美国人协会（Arab American Association of New York）的Linda Sarsour向人群表示。“我们要求的是我们所有人在美国享有的基本尊重与尊严。”
一些示威者称，尽管特朗普的言论较为直白，但与其他政治人物呼吁限制叙利亚难民入境美国的言论并无太大差别。
另有示威者警告称，特朗普的言论只能加剧“伊斯兰恐惧症”。
“特朗普造成的伤害已经非常大了，”27岁的Skanda Kadirgamar援引穆斯林遭遇威胁增多的报道称。“特朗普这是在火上浇油。”
集会上的一些穆斯林称，他们担忧加州枪击案后袭击和歧视可能增多，正如美国9.11恐袭之后的情形。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%